صالح يرحب بتصريحات السيسي حول إمكانية التدخل العسكري المصري في ليبيا

رحب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التي أعلن فيها عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا.

وقال صالح، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن كلمة السيسي "جاءت بصدقها وشجاعتها لتعيد تاريخا طويلا من الأخوة والنضال بين الشعبين الشقيقين".

وأشار إلى أن مصر "أسهمت في بناء الجيش السنوسي، أول جيش ليبي عام 1940، وعادت من جديد بعد قرابة نصف قرن لتسهم في بناء قوات مسلحة ليبية نظامية محترفة للدفاع عن سيادة ليبيا وحدودها وكرامة شعبها وهي تقف اليوم سدا منيعا يقارع الغزاة والمعتدين بكل اقتدار".

وتابع: "الامتداد الاجتماعي الليبي في مصر والمواقف الأخوية الثابتة عبر الزمن أكدت أننا شعب واحد في بلدين، ما يصيبنا يصيب مصر وما يصيب مصر يصيبنا ومن أراد العبور إلى مصر بنية الاعتداء يحتاج الى إبادة شعب وجيش نفتخر بأن مصر أسهمت في تأسيسه وساندته بكل ما تملك في مكافحة الإرهابيين".

ووجه صالح نداء لليبيين قال فه: "أيها الشعب الليبي العظيم في شرق البلاد وغربها وجنوبها، إن بلادكم تمر بمنعطف خطير يتطلب من باب الوطنية الحرص على توحيد المواقف لتجاوز العقبات والاختلافات وقطع الطريق على الأطماع الأجنبية ودرءا لمخاطر التدخل العسكري الأجنبي الذي يهدف لنهب الثروات والنيل من وحدة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها".

وعبر صالح عن ترحيبه بما ورد في كلمة السيسي "جاءت استجابة لندائـنا أمام مجلس النواب المصـري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبــي، وأثمن وقفته الجادة وجهـوده لوقف إطلاق النــار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقـف القتال وحقن الدمــاء والوقـوف صفا واحدا لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياســي يفضي إلى حلول مرضية، كما أنتهــز هذه الفُرصة لأدعو المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين والاستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهـرة".

وأعلن السيسي، في كلمة ألقاها أمس السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها جيش مصر بالاستعداد لشن عمليات عسكرية خارج البلاد.

المصدر: RT