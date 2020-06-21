مجلس النواب بطرابلس يدعو حكومة الوفاق للرد على "تهديدات" السيسي

دعا مجلس النواب الليبي بطرابلس حكومة الوفاق الوطني للاستعداد التام للرد على ما قال إنها "تهديدات" أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ودان المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" تصريحات الرئيس المصري، معتبرا أنها تمثل "تهديدا مباشرا باستخدام القوة واعترافا صريحا بنية العدوان على أمن ليبيا وسيادتها".

وأوضح المجلس أن كلمة الرئيس المصري "والذي كان يقدم نفسه كوسيط سلام منذ أيام جاءت مليئة بالمغالطات التي يتخذها كأساس لتهديده".

وأشار البيان إلى أن ليبيا "لم تشكل أي تهديد لأمن مصر وأن النظام المصري هو الذي ساهم في العدوان على سيادة ليبيا والعبث بأمنها وسلامة أراضيها".

وتابع أن "وصف السيسي لقوات الجيش الليبي بالمليشيات الإرهابية أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

وكان الرئيس المصري أكد السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات له شرعية دولية، مشيرا إلى أنه يعتز بما وصلت إليه قوات الجيش المصري من نظم تسليح.

وقال: "أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار. مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي".

المصدر: وكالات