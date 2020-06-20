واشنطن: بيان السيسي يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها لتعزيز وقف إطلاق النار عند خط المواجهة الحالي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة الخارجية معا لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأضافت في تصريحات لقناة "العربية" أن ذلك لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر.



كما أكدت الخارجية الأميركية دعمها "للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية".



وشددت المتحدثة على أن الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات له شرعية دولية، مشيرا إلى أنه يعتز بما وصلت إليه قوات الجيش المصري من نظم تسليح.

وقال: "أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار. مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي".



وأشار إلى أن مصر "تسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا"، وأن هذه التدخلات "تغذي بؤر الإرهاب هناك".



وذكر السيسي أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا"، مشددا على أن "مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا"، كما أنها حريصة "على سيادة ووحدة الأراضي الليبية".



وقال إن "سرت والجفرة خط أحمر"، مؤكدا أن "ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك".

المصدر: قناة العربية