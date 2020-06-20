الجزائر تسجل ارتفاعا جديدا في الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء التفشي إلى 11631.

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وسجلت السلطات الصحية 12 وفاة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 14 حالة سجلت أمس الجمعة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 837.

وتماثل 128 مصابا بالفيروس للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8324، فيما يوجد 38 مريضا داخل وحدات العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس أكبر حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ 17 أبريل.

المصدر: RT