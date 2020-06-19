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الجزائر تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أكثر من شهرين

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الجزائر تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أكثر من شهرين
Reuters RB/FW1/Global Pixdesk
شخص يرتدي كمامة واقية من كورونا في الجزائر
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أكبر حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ 17 أبريل.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 825.

وأفادت وزارة الصحة بأن 119 إصابة جديدة بالفيروس سجلت في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11504.

في المقابل، تماثل 118 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 8196.

المصدر: RT

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