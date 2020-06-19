هاكرز ينشرون روابط إباحية على موقع وزارة الشؤون الدينية بالسودان

تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية لاختراق من قبل هاكرز وضعوا روابط لمواقع تحتوي على فيديوهات إباحية.

ونشر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، بيانا في هذا الشأن جاء فيه: "تتابعون تسلسل الهجمة السيبرانية علي صفحات الوزارات والمؤسسات والوزراء، والتي بدأها المعتدون بوزارة التجارة والصناعة، واليوم تم الاعتداء علي موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

وأضاف: "من المتوقع ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد، إلا أن دمغ موقع كموقع الوزارة بنشر مواد مشينة وحاطة للأخلاق والقيم يبين لنا قدر السوء والشر الذي يضمره من يحاربوننا، فهم لن يدخروا سلاحا متاحا أو محرما لمحاربتنا".

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وأعلن الوزير أن وزارته تقبل "أي نصح سيبراني وتستجيب لأي بلاغ عن ثغرات تمكن أولئك العابثين بصفحاتنا وحساباتنا."

المصدر: RT