الرئاسة الإيرانية: اغتيال سليماني لم يغيّر من دعمنا لسوريا وسنواجه معا قانون "قيصر"

قال إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، إن اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، لم يحدث أي تغيير في سياسات إيران الداعمة لسوريا.

وجاءت تصريحات جهانغيري خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، أكد له فيها أن إيران لن تتردد في اتخاذ أي إجراء في سبيل تخفيف الضغوط المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أن سوريا "ستبلغ قوتها وهدوءها واستقرارها من جديد".

وأضاف جهانغيري أن صمود سوريا "حكومة وشعبا وجيشا في مواجهة المشاكل أعطى ثماره"، معتبرا أن دمشق حققت منجزات جيدة.

وكان عرنوس قد بحث مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سوريا والعراق حسن دنائي فر، الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مواجهة العقوبات الأمريكية وقانون "قيصر".

المصدر: "فارس"