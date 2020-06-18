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مصر: تسجيل 88 وفاة و1218 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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مصر: تسجيل 88 وفاة و1218 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
AFP
الفرق الصحية في مصر - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الخميس، تسجيل 1218 حالة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 50 ألفا و437 حالة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، تسجيل 88 حالة وفاة جديدة وخروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، لتصبح أعداد حالات الشفاء في البلاد 13528 حالة.

وأوضح مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 14966 حالة.

وتابع، أن "المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بكورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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