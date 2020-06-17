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تونس.. تسجيل 3 إصابات وافدة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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تونس.. تسجيل 3 إصابات وافدة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
Reuters
الصحة التونسية: 3 إصابات وافدة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
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أعلنت وزارة الصحة التونسية بوم الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمن الذين تم إجلاؤهم، مؤكدة أنهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري.

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وأفادت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا بتونس، بتسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" ليرتفع عدد الوفيات إلى 50.

وأوضحت الوزارة أن العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، أصبح بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1128 حالة.

وأشارت إلى أن 1004 أشخاص تماثلوا للشفاء، و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وقالت إنها أجرت يوم الثلاثاء 16 يونيو 1492 تحليلا مخبريا منها 12 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، أفضت إلى 7 تحاليل إيجابية من بينها 3 حالات إصابة جديدة وافدة و4 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

المصدر: RT + وكالات

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