سفارة فلسطين بالقاهرة تعلق الدوام لمدة أسبوع نتيجة وفاة والدة أحد الموظفين بفيروس كورونا

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة ومندوبيتها لدى الجامعة العربية تعليق الدوام بدءا من غد الأربعاء ولمدة أسبوع لحين إجراء فحص طبي لموظف توفت والدته نتيجه إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت السفارة أن هذا الإجراء جاء "حرصا على سلامة المواطنين المراجعين الكرام والموظفين".

وجاء في بيان صدر عن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية أن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، وكافة مستشاري وموظفي السفارة والمندوبية، والقنصلية العامة الفلسطينية بمدينة الإسكندرية، تقدموا "بخالص العزاء والمواساة القلبية للزميل محمد قدورة وأسرته".

ناصر حاتم

المصدر: RT