السيسي يبحث هاتفيا مع ملك البحرين مكافحة كورونا والأزمة الليبية

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من ملك البحرين، حمد بن عيسي، حسبما أوردت الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الطرفين تباحثا حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي "في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين"، كما تم تبادل وجهات النظر بين الزعيمين بشأن "عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على الاستمرار في جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات القائمة في المنطقة على نحو يدعم سيادة الدولة الوطنية ووحدتها وعودة مؤسساتها وحماية مقدرات الشعوب".

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك "من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين".

وذكر راضي أن السيسي وملك البحرين تباحثا أيضا "حول القضية الليبية في ضوء إطلاق مبادرة إعلان القاهرة بشأن التسوية السياسية الشاملة، حيث أكد العاهل البحريني دعمه للمبادرة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتقويض التدخلات الأجنبية في هذا البلد.

ناصر حاتم

المصدر: RT