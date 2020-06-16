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وكالة هندية نقلا عن مصادر عسكرية: مقتل وإصابة 43 عنصرا في الجيش الصيني خلال الاشتباكات الحدودية

11 وفاة و116 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أخبار العالم العربي

11 وفاة و116 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
Reuters RB/CK/BRV
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 788، والإصابات إلى 11147 في عموم البلاد.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة الفيروس جمال فورار، إن 107 أشخاص تماثلوا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 7842.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع طفيف في الوفيات والإصابات بالفيروس، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 10 وفيات و112 إصابة جديدة.

المصدر: RT

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