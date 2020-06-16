الأمم المتحدة تصدر بيانا بعد فيديو خطف وتعذيب المصريين في ليبيا

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية.

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وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وأعربت البعثة عن ترحيبها بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية بهذا الخصوص، ودعت السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقا للمعايير الدولية.

وكانت وزارة الداخلية الليبية بطرابلس قد استنكرت ما تم تداوله في مقطع فيديو يفيد باعتقال عدد من المصريين على يد مجموعة مجهولة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي الأحد، إنها تحقق في صحة الواقعة والمسؤولين عنها، وقد رصدت مكافأة تقدر بخمسة آلاف دولار أمريكي تقريبا لمن يساعد في القبض على المجموعة المسؤولة عن الواقعة.

المصدر: RT