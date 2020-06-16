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قوات الدفاع الجوي الروسية تعلن تنفيذ مناورات مع القوات المصرية في روسيا

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قوات الدفاع الجوي الروسية تعلن تنفيذ مناورات مع القوات المصرية في روسيا
Sputnik
منظومة دفاع جوي
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أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، ألكسندر ليونوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية ستجري مناورات مشتركة عام 2021.

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وأكد ليونوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية أن المناورات ستجرى على الأراضي الروسية، في إطار التعاون الإضافي مع المتخصصين في قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية.

يذكر أن وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية بروسيا، شاركت لأول مرة في مناورات "سهم الصداقة" المخصصة لقوات الدفاع الجوي في مصر العام الماضي على الأراضي المصرية.

ونفذت المناورات في مصر، في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2019، على ثلاث مراحل.

وأقيمت التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، وتم إشراك نحو 100 عسكري من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية.

المصدر: وسائل إعلام روسية

 

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