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"سهم الصداقة".. روسيا ترسل جنودا إلى مصر للمشاركة في مناورات عسكرية تعد الأولى من نوعها

أخبار العالم العربي

Sputnik
نظام دفاع جوي روسي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، ستشارك لأول مرة في مناورات "سهم الصداقة" المخصصة لقوات الدفاع الجوي في مصر.

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المنتشرة في شبه جزيرة القرم ومنطقة فولغوغراد وإقليم كراسنودار وأوسيتيا الشمالية، ستشارك لأول مرة في المناورات الروسية المصرية.

وذكرت الوزارة أن المناورات ستنفذ في مصر، في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، على ثلاث مراحل.

وستقام التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، وسيتم إشراك نحو 100 جندي من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية.

ونفذت روسيا ومصر آخر مناورات عسكرية العام الجاري تحت مسمى "حماة الصداقة-4".

المصدر: وكالات

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