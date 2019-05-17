"سهم الصداقة الأول في التاريخ".. هل تظهر صواريخ "إس-400" الروسية في مصر؟

يستعد الجيشان المصري والروسي لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين، وذلك لكونها بين قوات الدفاع الجوي.

وستجري المناورات، وفقا لرئيس الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أستافييف، والتي ستحمل اسم "سهم الصداقة – 2019"، ستجري في أكتوبر وأوائل نوفمبر للمرة الأولى.

وستقام التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والعسكري التقني بين البلدين، وسيتم إشراك حوالي 100 عسكري من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.

ووفقا للمصادر فإن هذه بالفعل المناورات الأولى من نوعها لعناصر الدفاع الجوي على مر التاريخ بين البلدين، وهذا يدل على أن العلاقات العسكرية بين مصر وروسيا تنتقل لمستوى أعلى، وتقوم المناورات على أساس قوات المنطقة الجنوبية الروسية لاستخدامها أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"إس–400" حيث تعاقدت مصر على أنظمة "أنتي 2500" الروسية وهي النسخة المعدة للتصدير من "إس-300 في4"، حيث حصلت مصر على 4 بطاريات من هذه المنظومة، تم التفاوض عليها منذ عام 2014 وانتهى تسليمها للقاهرة.

وتعد مصر من الزبائن المحتملين لشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ومن المنطقي أن تتدرب قواتها على هذه المنظومة مع جنود المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية الذين يستخدمونها، كما أن امتلاك مصر لـ"إس-300" سيؤهلها لامتلاك أي منظومة أخرى مثلها.

المصدر: RT