قائد عسكري في صفوف قوات الوفاق بليبيا: نعمل على قدم وساق لنصب منظومات للدفاع الجوي

أكد قائد عسكري تابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في تصريح تلفزيوني أن قوات الوفاق ستتمكن من السيطرة على مدينة سرت قريبا.

وعزا قائد غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، العميد إبراهيم بيت المال، التأخير في السيطرة على المدينة إلى وجود طيران أجنبي، يعيق تقدم قواته في الوقت الحالي.

ورأى هذا الضابط الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، أن التجهيزات الحالية أفضل من السابق بكثير، لافتا إلى أن قوات الوفاق حاليا "تتمركز في منطقة البويرات وخلف منطقة الجرف جنوبي أبو قرين والوشكة، تفاديا للتعرض لهجمات الطيران الحربي".

وكشف بيت المال أن قوات حكومة الوفاق الوطني تعمل في الوقت الراهن "على قدم وساق لتثبيت منظومات للدفاع الجوي ومضادات للطيران ستؤدي إلى نتائج في القريب العاجل".

المصدر: وسائل إعلام ليبية