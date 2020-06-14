رئيس وزراء تونس: اتخذت قرارا بعدم اللجوء للتداين الخارجي

قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ، يوم الأحد، إنه اتخذ قرارا بعدم اللجوء "للتداين الخارجي وكل ما سيطرأ من مصاريف جديدة لن يتم تمويله عبر القروض الخارجية".

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وأضاف أن تونس تحتاج إلى قروض إضافية تبلغ 4.5 مليار دينار تونسي (1.6 مليار دولار) بسبب أزمة فيروس كورونا وأن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية.

وصرح الفخفاخ بأن الدين الخارجي وصل إلى مستويات خطيرة وبلغ الآن 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30 في المئة في 2013، موضحا أنه قرر عدم الاستمرار بهذه الطريقة.

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بما يصل إلى 4.3 في المئة هذا العام في أكبر هبوط منذ الاستقلال عام 1956.

وهبطت إيرادات السياحة نحو 50 في المئة خلال أول 5 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2019 بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز