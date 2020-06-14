أعلن مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة نينوى، اليوم الأحد، إصابة أول عضو برلمان عراقي بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للمكتب: "بعد عودة النائبة محاسن حمدون الدلي من بغداد إلى محافظة نينوى وخضوعها إلى الفحوصات الطبية اللازمة من قبل كوادر صحة نينوى، ظهرت وللأسف الشديد نتائج الفحص الطبي موجبة".

وأضاف المكتب أن "الحمدون ترقد حاليا في الحجر الصحي بمستشفى السلام في محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن النائبة "تتمتع بصحة جيدة".

المصدر: RT