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العراق.. ضبط مركبة لنقل البضائع مجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ "كاتيوشا" (صورة)

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العراق.. ضبط مركبة لنقل البضائع مجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ
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منصة لإطلاق صواريخ "كاتيوشا" داخل سيارة في العراق - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، ضبط مركبة صغيرة لنقل البضائع مجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ "كاتيوشا" شمالي العاصمة بغداد.

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وجاء في بيان للخلية: "بناء على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الأمنية العراقية، تمكنت قواتنا اليوم من رصد عجلة نوع (كيا بنكوا) تحمل منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديدا في منطقة الراشدية قرب شركة النفط"، في محافظة بغداد.

العراق.. ضبط مركبة لنقل البضائع مجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ
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سيارة تحمل منصات لإطلاق صواريخ "كاتيوشا" قرب بغداد

وأضاف "أثناء التقرب منها انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر وتمت السيطرة على العجلة وإبطال جميع الصواريخ المتبقية".

وتابع: "تمكنت قواتنا من الحصول على معلومات مهمة تؤدي إلى معرفة الذين أقدموا على هذا العمل الإرهابي".

المصدر: RT

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