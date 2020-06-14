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وصول طائرة تحمل 18 طنا من المساعدات الطبية من "يونيسف" لصنعاء

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وصول طائرة تحمل 18 طنا من المساعدات الطبية من
saba.ye
وصول طائرة تحمل 18 طنا من المساعدات الطبية من "يونيسف" لصنعاء.
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وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الأحد، طائرة شحن، تحمل على متنها مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأفادت وكالة "سبأ" اليمنية بنسختها التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية بأن الطائرة حملت على متنها أكثر من 18 طنا من المستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن طائرة الشحن حصلت على "كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية وحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو".

ونفذ فريق طبي متخصص من مطار صنعاء الدولي، حسب "سبأ"، أعمال رش وتعقيم للشحنة في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتطبيقا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في المنافذ الجوية.

المصدر: "سبأ" + وكالات

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