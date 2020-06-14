حكومة الوفاق الوطني ترحب بمبادرات حل الأزمة الليبية بشروط!

رحب وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بمبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة في حال ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة وخضوع الجيش للسلطة المدنية.

وقال الوزير في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر، "نرحب بمبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة في حال ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية".

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وأضاف باشاغا، أنه "لا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح".

وشدد الوزير على أن "إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة طرابلس والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها، سيؤدي إلى استمرار الفوضى، ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها"،

وأكد قائلا: "لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة".

إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي و النفيس لأجل أمن العاصمة و الدفاع عن مدنية الدولة و ديمقراطيتها سيؤدي إلى استمرار الفوضى و يقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها لم يعد ثمة مجال للفوضى و المزايدات بإسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة. 3/3 — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) June 13, 2020

إلى ثوار السابع عشر من فبراير و لجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية أمامكم تحدي تاريخي بضرورة الإنضباط و المشاركة الإيجابية في بناء دولتكم التي تنبذ التطرف و الإرهاب و الفوضى و تعزز أمن الدولة الليبية و اكتساب إحترام العالم أجمع. 2/3 — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) June 13, 2020

وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي (مقرها في العاصمة طرابلس) بسط سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى ومدينة ترهونة الاستراتيجية.

المصدر: وكالات