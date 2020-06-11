"الوفاق" الليبية تعلن السيطرة على خط إمداد رئيسي لقوات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية عن إحكامها السيطرة على خط إمداد رئيسي لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وذكرت قيادة عملية "بركان الغضب" على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" مساء أمس الأربعاء أن قواتها بسطت السيطرة على خط امداد رئيسي بطول 350 كيلومترا يصل بين جنوب وغرب البلاد، لافتة إلى أن قوات حفتر كانت تستخدمه على مدى عام كخط امداد رئيسي لدعم زخفها العسكري نحو العاصمة طرابلس بالقوات والأسلحة والذخائر والعتاد والوقود.

ونشرت قيادة "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق خريطة تظهر أن هذا الطريق يؤدي من مدينة الشويرف شمالي مدينة سبها إلى الشمال، حيث يتفرع في ثلاثة اتجاهات نحو مدن نسمة والقريات ومرسيط جنوبي العاصمة طرابلس.

#عملية_بركان_الغضب: بسط السيطرة على خط امداد رئيسي بطول 350 كيلو متر بين جنوب و غرب ليبيا كانت تستخدمه لعام كامل... Posted by ‎عملية بركان الغضب‎ on Wednesday, June 10, 2020

ويأتي ذلك على خلفية تطورات ميدانية متسارعة شهدتها ليبيا في الآونة الأخيرة، حيث استطاعت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تحقيق نجاحات ميدانية ملموسة وبسط سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى ومدينة ترهونة الاستراتيجية، وتحاول انتزاع مدينة سرت من قبضة قوات "الجيش الوطني".

المصدر: RT