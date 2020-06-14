الأردن.. تطبيق "أمان" ساعد بسرعة الوصول لمخالطي مصابي كورونا

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، الأحد، أن تطبيق "أمان" عبر الهاتف يساعد في الوصول إلى مخالطين لمصابين بفيروس كورونا بسرعة عالية.

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وقال العضايلة، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "تطبيق أمان هو توظيف التكنولوجيا لخدمة صحة المجتمع"، مشيرا إلى أن عدد مستخدميه وصل إلى 550 ألفا.

وذكر العضايلة أنه "لتحقيق فائدة أكبر نحتاج قاعدة مستخدمين أكبر"، مشيرا إلى أن "التطبيق يحترم الخصوصية وينبه من كان قريبا من مصاب يستخدم التطبيق، وأن تطبيق أمان مكننا من الوصول بسرعة لمخالطين وحماية صحتهم وأسرهم. استخدامه يعبر عن وعي ومسؤولية".

تطبيق أمان هو توظيف التكنولوجيا لخدمة صحة المجتمع. عدد المستخدمين وصل 550 ألفا.ولتحقيق فائدة أكبر نحتاج قاعدة مستخدمين أكبر. التطبيق يحترم الخصوصية وينبه من كان قريبا من مصاب يستخدم التطبيق. أمان مكننا من الوصول بسرعة لمخالطين وحماية صحتهم وأسرهم. استخدامه يعبر عن وعي ومسؤولية. — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) June 14, 2020

ووصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا اليوم الأحد في الأردن إلى 953 شخصا، توفي بينهم 9 أشخاص، فيما بلغ عدد المتعافين حتى اليوم 678.

المصدر: RT