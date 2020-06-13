إغلاق 65 منشأة و29 غرفة أراجيل في الأردن

نفذت أمانة عمان كشوفات ميدانية على 1156 منشأة الأسبوع الماضي بعد السماح للمصرح لها بتقديم خدمة الأراجيل في الأماكن المفتوحة فقط.

إقرأ المزيد

وقال المدير التنفيذي للشؤون الصحية والمهنية في الأمانة، يسار الخيطان،

لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت، إن هذه الكشوفات جرت من خلال فرق التفتيش الصحية والمهنية للوقوف على التزام العاملين بالمقاهي والمطاعم بإجراءات السلامة، بارتداء القفازات والكمامات والشروط الخاصة بها.

وأسفر ذلك عن إغلاقات تحفظية لـ65 منشأة و29 غرفة أراجيل، وتوجيه 229 إنذارا وتسجيل 22 مخالفة.

وأضاف الخيطان أن فرق 5 مراكز تابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية نفذت تلك الكشوفات من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الحادية عشرة ليلا.

وأوضح أن هذه الجولات الرقابية تشدد على عدم تقديم الأراجيل في الأماكن المغلقة، وفي حال المخالفة تتخذ إجراءات تصل إلى الإغلاق، لافتا إلى أنه تم رصد عدة مخالفات تمثلت باستغلال بعض المقاهي للرصيف لتقديم الأراجيل، وجرى التعامل معها حسب الأصول.

ودعا الخيطان إلى الالتزام التام في ظل جائحة فيروس كورونا بالتعليمات والشروط الصحية التي أقرتها الجهات المعنية، كالتباعد بين الطاولات لمسافة متر ونصف المتر إلى مترين، وإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري ومستمر وارتداء الكمامات والقفازات.

المصدر: بترا