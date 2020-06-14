فيديو من "السياحة التونسية" يوضح الإجراءات المتبعة: اختر تونس وأنت مطمئن!

نشرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية شريط فيديو يروج للسياحة في البلاد ويوضح تبسيط إجراءاتها خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق باستقبال السياح الأجانب.

إقرأ المزيد

ويبين الفيديو، بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، أن تونس وجهة سياحية آمنة صحيا، وأوضحت الوزارة من خلاله الإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الصحي في القطاع السياحي، لضمان سلامة السياح ولقضاء العطلة الصيفية بكل أمان.

وبحسب البيانات التونسية الرسمية، بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا 1094 حالة، لا توجد ضمنها حالات حرجة، وإجمالي عدد الوفيات 49 حالة وفاة فقط، وبذلك يكون الوضع الوبائي في تونس من أفضل الدول العربية، وقد أعلنت السلطات الصحية التونسية خلال الأيام الماضية سيطرتها الكلية على الفيروس.



وفي وقت سابق، أعلنت منظمة السياحة العالمية أن تونس أصبحت "وجهة سياحية آمنة" لاتخاذها إجراءات صارمة للوقاية من تفشي وباء كورونا.

المصدر: RT