تونس.. إجراءات جديدة تهم السياح والمواطنين القادمين من خارج البلاد

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، يوم الجمعة، عن إجراءات جديدة للسياح والمواطنين القادمين من خارج البلاد.

وتم إقرار الإجراءات الجديدة إثر اجتماعي اللجنتين العلمية والوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم الأربعاء 10 يونيو، مشيرة إلى أنه تم اتخاذها تزامنا مع فتح الحدود يوم 27 يونيو الجاري.

هذا، وقررت الحكومة التونسية ما يلي:

بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج:

- تعليق رحلات العودة بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج أيام 15 و16 و17 يونيو 2020 بالصيغة الحالية المتمثلة في تحمل العائد نفقات إقامته في مراكز الحجر الصحي الإجباري طيلة أسبوع على أن يتم استكمال ما تبقى من المدة في الحجر الصحي الذاتي.

- استئناف الرحلات بداية من يوم الخميس 18 يونيو قبول الوافدين مع ضرورة الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي لـ"كوفيد - 19" على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية.

- الالتزام باحترام الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما وبوسائل الوقاية الذاتية وبالمتابعة من قبل الجهات الصحية.

أما بالنسبة للسياح القادمين إلى تونس فقد تقرر ما يلي:

- قيام السائح باختبار لـ"كوفيد - 19" ببلده قبل 72 ساعة على أقصى تقدير من موعد سفره.

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- قياس درجة حرارة السائح بالمطار لدى حلوله بتونس.

- تعبئة السائح لجذاذة معطيات صحية قبل مغادرته مطار بلد اقامته، ويمكن إدراج البيانات بصفة إلكترونية.

- تحوّل السائح إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات مؤطرة.

- يقيم السائح في النزل الملتزمة بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية.

- يرخّص للمجموعات المؤطرة للسياح زيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن الدولة التونسية ستمكن السائح من إجراء تحليل لفيروس كورونا بطلب منه أو من دولة إقامته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.

المصدر: RT