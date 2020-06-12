تونس.. تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا بعد 8 أيام بدون إصابات

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد 8 أيام على التوالي لم تسجل خلالها إصابة واحدة.

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وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الحالات المذكورة واحدة منها محلية و5 وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم بمراكز الحجر الصحي.

وتابع البيان أنه تم إجراء 1063 تحليلا مخبريا للكشف عن فيروس كورونا، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 57273.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1093 حالة مؤكدة، بينها 995 حالة شفاء و49 وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

المصدر: وات + وكالات