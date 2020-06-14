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سوريا.. تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق

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سوريا.. تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق
سوريا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى177.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 177، ولا وفيات، ليبقى إجمالي الوفيات عند 6".

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وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس و3 حالات شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 71.

وتم فرض الحجر الصحي في بلدة رأس المعرة الأسبوع الماضي عقب ظهور عدد كبير من الإصابات بكورونا فيها ناتجة عن مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا–الأردن.

المصدر: وكالات

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