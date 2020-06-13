سوريا.. 6 إصابات جديدة بكورونا في بلدة بريف دمشق وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 170 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 170 إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 170".

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وأضافت الوزارة أنه تم شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 71.

وتم فرض الحجر الصحي في بلدة رأس المعرة الأسبوع الماضي عقب ظهور عدد كبير من الإصابات بكورونا فيها ناتجة عن مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا –الأردن.

وسبق أن فرضت الوزارة حجرا صحيا على بلدتي عين منين، والسيدة زينب، في ريف دمشق.

المصدر: وكالات