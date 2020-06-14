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ليبيا.. تسجل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

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ليبيا.. تسجل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
Reuters
ليبيا.. تسجل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني الليبي في العاصمة طرابلس يوم الأحد، إنه سجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 418 حالة.

وأضاف مركز مكافحة الأمراض أنه وثق حالتي وفاة في مدينة سبها جنوب البلاد، لترتفع حالات الوفاة إلى 8 أشخاص.

وأشار إلى أن 3 مصابين بـ"كوفيد 19" تماثلوا للشفاء، حيث بلغ عدد المتعافين 62 شخصا.

ودعا المركز الوطني للأمراض المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجوال ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

المصدر: RT

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