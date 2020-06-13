الإمارات تسجل نحو 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالة وفاة واحدة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

و أعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 815 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الإمارات 26761 حالة.

المصدر: وام