غوتيريش يبدي صدمته إزاء اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا ويطالب بـ"تحقيق شفاف"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "صدمته العميقة" إزاء التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مناطق انسحبت منها قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

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وصرح المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، للصحفيين أمس الجمعة بأن غوتيريش دعا إلى إجراء "تحقيق شفاف" في الموضوع، كما دعا حكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات إلى تأمين المقابر التي تم اكتشافها، والتعرف على جثث الضحايا وتسليمها إلى أهاليهم.

وأكد المتحدث أن غوتيريش عرض على حكومة الوفاق الدعم الأممي في هذه المساعي وذكّر جميع أطراف النزاع الليبي بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من قبل تركيا عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية في مدينة ترهونة، التي انسحبت منها مؤخرا قوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر.

المصدر: أسوشيتد برس