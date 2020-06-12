 
مباشر

الرئيس الجزائري: الدم الذي يسيل في ليبيا دم ليبي وليس دم من يحاربون بالوكالة (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري: الدم الذي يسيل في ليبيا دم ليبي وليس دم من يحاربون بالوكالة (فيديو)
RT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o37e

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال حوار مع وسائل إعلام جزائرية، يوم الجمعة، على أن الجزائر تسعى لحفظ دماء الليبيين وأن حل الأزمة ليس عسكريا.

وأعرب الرئيس الجزائري عن أسفه لتواصل الصراع المسلح في ليبيا قائلا: "إن الدم الذي يسيل في ليبيا دم ليبي، وليس دم من يحاربون بالوكالة".

إقرأ المزيد
الرئيس الجزائري: هناك عمليات تستهدف أمن واستقرار البلاد تتطلب تدخلا للجيش بالتنسيق مع باقي الدول
الرئيس الجزائري: هناك عمليات تستهدف أمن واستقرار البلاد تتطلب تدخلا للجيش بالتنسيق مع باقي الدول

وذكر تبون أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء في ليبيا، مؤكدا أن بلاده ليست لديها أطماع توسعية أو اقتصادية في في الدولة الجارة وكل ما تريده هو وقف الاقتتال.

وصرح عبد المجيد تبون بأن ليبيا تتجه للسيناريو السوري وأن الحل ليس عسكريا، مشيرا إلى أن الأطراف المتصارعة في سوريا هي تقريبا نفسها تتصارع في ليبيا الآن.

وتابع قائلا "إن ليبيا تتجه نحو مصير الصومال إذا لم يتوقف الصراع"، موضحا أن المد والجزر الموجود في البلاد لا يجذب الجزائر ولا تتدخل فيه.

وأكد تبون أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين لأن هدف الجزائر الوحيد هو حماية الحدود وحقن دماء الأشقاء الليبيين، خاصة وأن دعوات وقف إطلاق النار تأتي كلما غُلب طرف على الآخر.

وبين أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها جمع الفرقاء الليبيين، وأن كلا من قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، عبروا عن استعدادهم لقبول وساطة جزائرية، رغم صعوبة الأمر في الواقع، خاصة مع "عدم التزام بعض الدول باتفاق برلين القاضي بوقف ضخ السلاح إلى ليبيا".

وذكر الرئيس الجزائري أنه "ليس لديه أي مانع في التعامل مع دول الجوار سواء مصر أو تونس من أجل الوصول إلى حل للأزمة.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا