الكويت تسجل نحو 1000 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و6 حالات وفاة، في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس خلال ذلك اليوم 911.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 285 حالة".



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد الله السند، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

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وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ520 السابقة تضمنت 232 حالة لمواطنين كويتيين، وباقي الحالات من جنسيات مختلفة.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2985 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوص بلغ أكثر من 330129 فحصا.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 25048 حالة، بعد تعافي 911 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

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تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 520 حالة جديدة، وتسجيل 911 حالة شفاء، و 6 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 34,952 حالة pic.twitter.com/QGBlgBl5nf — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 12, 2020

المصدر: وكالات