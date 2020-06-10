 
مباشر

الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
Reuters Stephanie McGehee
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2in

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيل 683 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 630 إصابة و4 وفيات في اليوم السابق.

إقرأ المزيد
الكويت تسجل 4 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا
الكويت تسجل 4 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا

بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 33823 منها 275 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 23288 بعد تسجيل 1126 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا