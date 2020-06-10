الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيل 683 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 630 إصابة و4 وفيات في اليوم السابق.

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بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 33823 منها 275 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 23288 بعد تسجيل 1126 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 683 حالة جديدة، وتسجيل 1,126 حالة شفاء، و 2 حالة وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 33,823 حالة pic.twitter.com/tgh1d0e5wR — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 10, 2020

المصدر: وزارة الصحة الكويتية