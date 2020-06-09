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الكويت تسجل 4 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تسجل 4 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
مدينة الكويت
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سجلت حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" على أساس يومي في الكويت، انخفاضا طفيفا لليوم الثاني على التوالي.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء، تسجيل 630 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ 662 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33140.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 4 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ5 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 273.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات النشطة يبلغ 10705، أما الحالات التي تخضع للعلاج في العناية المركزة فتبلغ 173.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة في الكويت إلى أن حالات الشفاء التي سجلت خلال آخر 24 ساعة، بلغت 920 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 22162.

المصدر: RT

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