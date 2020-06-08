الكويت تسجل انخفاضا طفيفا في حصيلة كورونا على أساس يومي

سجلت حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا على أساس يومي في الكويت، انخفاضا طفيفا اليوم، فيما سجل مؤشر التعافي تحسنا ملموسا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، عن تسجيل 662 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ 717 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32510 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ10 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 269.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات النشطة يبلغ 10999، أما الحالات التي تخضع للعلاج في العناية المركزة فتبلغ 166.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة في الكويت إلى أن حالات الشفاء التي سجلت خلال آخر 24 ساعة، بلغت 1037 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 21242، أما عدد المسحات الإجمالي التي تم إجراؤها في البلاد فبلغ 318284.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 662 حالة جديدة، وتسجيل 1,037 حالة شفاء، و 5 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 32,510 حالة pic.twitter.com/ZejAxoWDHc — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 8, 2020

وكانت السلطات الكويتية أعلنت أن إدارة الطيران المدني وضعت خطة لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت، في إطار الفتح التدريجي للبلاد، فيما تستعد لفتح المساجد الأربعاء المقبل.

المصدر: RT