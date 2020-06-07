الكويت تستعد لتشغيل رحلات الطيران التجاري وفتح المساجد

أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات بالكويت مبارك الحريص، أن إدارة الطيران المدني وضعت خطة لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت، فيما تستعد البلاد لفتح المساجد الأربعاء المقبل.

ولم يحدد الوزير في تصريح نقلته وكالة "كونا" الكويتية موعد تشغيل المطار، لكنه قال: "التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30% والثانية 60%، وصولا إلى التشغيل الكامل في المرحلة الثالثة والأخيرة".

وزير (الخدمات) الكويتية: تشغيل الرحلات التجارية سيبدأ في مرحلته الأولى بنسبة 30 % لترتفع بعد ذلك في المرحلة الثانية إلى 60 % وصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار الكويت الدولي#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 7, 2020

وأكد أنه "سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية وتطبيقها على المسافرين في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا".

من جهته، أعلن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، معاودة فتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة الظهر ليوم الأربعاء المقبل، وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للعاملين فيه فقط، على أن تبث عبر التلفزيون"، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.

وقال العفاسي، إن "الوزارة انتهت من جميع الاستعدادات والتجهيزات كما تم تعقيم المساجد في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار كورونا، وفقا للاشتراطات الصحية".

المصدر: "رويترز"