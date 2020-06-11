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منظمة الصحة العالمية تعلن تونس "وجهة سياحية آمنة"

أخبار العالم العربي

منظمة الصحة العالمية تعلن تونس
Reuters Zoubeir Souissi
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أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن تونس باتت تمثل "وجهة سياحية آمنة"، مضيفة أن البلاد اتخذت إجراءات قوية من أجل إعادة إطلاق السياحة.

وفي تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، قالت المنظمة إن تونس اتبعت بروتوكولا صحياً مشددا لضمان حماية السياح والموظفين في هذا القطاع.

وقامت المنظمة العالمية للسياحة، بالترويج عبر حسابها على "تويتر"، للبروتوكول الصحي، الذي أعدته وزارة السياحة لضمان سلامة العاملين في القطاع والوافدين، مؤكدة أن تونس وجهة آمنة.

ويقدم البروتوكول الصحي للسياحة التونسية لمكافحة الوباء سلسلة من التدابير التي تتعلق بشكل أساسي بالامتثال لمعايير النظافة والسلامة الصحية، وذلك بهدف منع أي احتمال لانتشار فيروسات التاجية.

ويشمل البروتوكول الصحي لإعادة انعاش القطاع السياحي كامل سلسلة النشاطات السياحيّة من وصول السيّاح إلى المطار إلى حين مغادرتهم البلاد.

المصدر: وكالات

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