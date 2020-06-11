منظمة الصحة العالمية تعلن تونس "وجهة سياحية آمنة"

أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن تونس باتت تمثل "وجهة سياحية آمنة"، مضيفة أن البلاد اتخذت إجراءات قوية من أجل إعادة إطلاق السياحة.

Tunisia takes solid actions to #RestartTourism!



Tunisia has developed a health protocol to guarantee a safe environment for travelers and workers in the tourism sector. #Solidarity#safety and #coordination to #RestartTourism! pic.twitter.com/XhJYg6XvNG — World Tourism Organization (@UNWTO) June 9, 2020

وفي تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، قالت المنظمة إن تونس اتبعت بروتوكولا صحياً مشددا لضمان حماية السياح والموظفين في هذا القطاع.

وقامت المنظمة العالمية للسياحة، بالترويج عبر حسابها على "تويتر"، للبروتوكول الصحي، الذي أعدته وزارة السياحة لضمان سلامة العاملين في القطاع والوافدين، مؤكدة أن تونس وجهة آمنة.

ويقدم البروتوكول الصحي للسياحة التونسية لمكافحة الوباء سلسلة من التدابير التي تتعلق بشكل أساسي بالامتثال لمعايير النظافة والسلامة الصحية، وذلك بهدف منع أي احتمال لانتشار فيروسات التاجية.

ويشمل البروتوكول الصحي لإعادة انعاش القطاع السياحي كامل سلسلة النشاطات السياحيّة من وصول السيّاح إلى المطار إلى حين مغادرتهم البلاد.

المصدر: وكالات