مصدر عسكري في الجيش الليبي لـRT: تم التصدي لطائرة شحن تركية فوق سواحل مصراتة وإجبارها على العودة

قال مصدر عسكري في الجيش الليبي لـRT اليوم الخميس، إنه تم التصدي لطائرة شحن تركية فوق سواحل مصراتة وإجبارها على العودة.

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وكانت وسائل إعلام مصرية وليبية تحدثت عن توجه 3 طائرات شحن تركية نحو منطقة غرب ليبيا.

وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية أعلنت عن إحكامها السيطرة على خط إمداد رئيسي لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، وهو ما نفاه مصدر بالجيش الليبي.

وذكرت قيادة عملية "بركان الغضب" على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" مساء أمس الأربعاء أن قواتها بسطت السيطرة على خط امداد رئيسي بطول 350 كيلومترا يصل بين جنوب وغرب البلاد، لافتة إلى أن قوات حفتر كانت تستخدمه على مدى عام كخط امداد رئيسي لدعم زخفها العسكري نحو العاصمة طرابلس بالقوات والأسلحة والذخائر والعتاد والوقود

المصر: RT