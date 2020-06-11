مصدر بالجيش الليبي يعلق على إعلان بقطع خط لإمداداته

نقل موقع "إرم نيوز" عن ضابط بالجيش الليبي نفي ما تردد عن قطع قوات الوفاق لخط إمدادات تستخدمه قوات المشير خليفة حفتر.

وذكر عامر عبد الخالق، الضابط في الجيش الليبي أن "ما نشر في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي عن قطع مليشيات الوفاق لخطوط إمداد الجيش بين الجنوب والغرب الليبي أمر غير منطقي".

ولفت الضابط في تصريحه إلى أن "خطوط الإمداد لقوات الجيش حاليا لا علاقة لها بالجنوب والغرب"، مبينا أن خطوط إمدات قواتهم تبدأ في الوقت الراهن "من الشرق حتى غربي سرت بمئة كيلومتر، وهي خطوط يؤمنها الجيش برا وجوا بشكل تام".

وأشار في هذا السياق إلى أن "إعادة انتشار قوات الجيش حتى الخط المعروف باسم (4-4)، تجعل من مسألة قطع خطوط الإمداد بين قوات الجيش في الغرب والجنوب أمرا غير واقعي، فلا قوات للجيش بغرب البلاد، أما الجنوب فمؤمن بالكامل وقواعد الجيش الجوية تعمل بشكل تام".

وكان موقع "عملية بركان الغضب" التابع لقوات الوفاق قد أعلن في وقت سابق "بسط السيطرة على خط إمداد رئيسي بطول 350 كيلو متر بين جنوب وغرب ليبيا كانت تستخدمه لعام كامل ميليشيات حفتر الارهابية كخط إمداد رئيسي لدعم العدوان على طرابلس".

المصدر: إرم نيوز + RT