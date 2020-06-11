السعودية.. وفاة 6 عمال في أنبوب مشروع تحت الإنشاء في "عزيزية الرياض"

أكد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، بأن 6 عمال لقوا مصرعهم في أنبوب مياه داخل مشروع تحت الإنشاء.

وأوضح الحمادي، أن "فرق الدفاع المدني، تلقت مساء أمس بلاغا من مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة في مدينة الرياض يفيد بفقدان 6 أشخاص في أنبوب مياه تحت الإنشاء يبلغ طوله 400 متر تقريبا، وقطره نحو متر واحد في موقع عمل تمديد أنابيب في حي العزيزية جنوبي العاصمة".

وقال: "عند وصول فرق الدفاع المدني للموقع تبين أن المفقودين هم من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع حيث كانوا يقومون بأعمال داخل الأنبوب ولم يتمكنوا من الخروج، مع فقدان التواصل مع زملائهم في الخارج".

وأضاف: "وجدنا العمال المفقودين على مسافة 360 مترا تقريبا وهم فاقدو الوعي في مكانهم، وجرى إخراجهم باستحداث فتحات في الأنبوب بواسطة معدات وتجهيزات الدفاع المدني لمثل هذه الحوادث".

وتابع: "بعد الكشف عليهم من قبل الفرق الطبية بالموقع تبين وفاتهم جميعا، فيما لا تزال إجراءات التحقيق قائمة لتحديد الأسباب".

المصدر: "سبق"