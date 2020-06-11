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سوريا.. إغلاق أول مقهى بسبب كورونا بعد قرار السماح بفتح المنشآت السياحية

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سوريا.. إغلاق أول مقهى بسبب كورونا بعد قرار السماح بفتح المنشآت السياحية
سانا
حلب- صورة ارشيفية
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تسبب فيروس كورونا بإغلاق إحد المقاهي في حلب بسبب مخالفته لإجراءات التصدي للفيروس، وهو أول مقهى تطلق بحقه قرارات الإغلاق منذ السماح بإعادة افتتاح المنشآت السياحية قبل أسبوع.

وقضى قرار محافظ حلب، حسين دياب، والذي صدر اليوم الأربعاء، بإغلاق منشأة صالة شاي "ع البال" والكائنة في محلة الموكامبو مقابل مدرجات نادي الاتحاد، وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب مخالفة تعليمات الفريق الحكومي، فيما يخص إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومخالفة تعليمات وزارة السياحة الواردة بالقرار 152، القاضي بالسماح بافتتاح المنشآت السياحية شريطة عدم تقديم الأراكيل والالتزام بالمرسوم 62 بمنع التدخين في الصالات المغلقة.

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المصدر: الوطن

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