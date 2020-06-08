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سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا لدى مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق

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سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا لدى مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق
Reuters OMAR SANADIKI
مسنان يلتزمان بإجراءات الوقاية من كورونا في دمشق
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أعلنت وزارة الصحة السورية الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لدى مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ليصل عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 144.

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ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء الإجمالي إلى 62 في عموم البلاد.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أمس الأحد، إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي عقب ظهور عدد كبير من الإصابات بكورونا فيها.

وقالت الوزارة، إنها "قررت إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين"، وذلك عقب تسجيل 16 إصابة جديدة في البلدة ناتجة عن مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا –الأردن"

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وفرضت الوزارة الحجر الصحي على بلدتي عين منين، والسيدة زينب في ريف دمشق.

المصدر: "سانا"

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