سوريا تعلن حجرا صحيا على بلدة في ريف دمشق بعد تسجيل 16 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية الأحد، إخضاع بلدة رأس المعرة لحجر صحي، عقب ظهور عدد كبير من الإصابات بكورونا فيها.

وقالت الوزارة، إنها "قررت إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين"، وذلك عقب تسجيل 16 إصابة جديدة في البلدة.

وأضافت: "الحالات الجديدة المسجلة هي لمخالطي سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سوريا – الأردن".

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا إلى 141 إصابة.

يذكر أن أعلى معدل إصابات تم تسجيله في يوم واحد بلغ 22 إصابة، وعدد الإصابات الحالي هو الأعلى الذي يتم تسجيله في يوم واحد منذ إلغاء معظم إجراءات الحظر، للوقاية من الفيروس.

وسبق أن فرضت الوزارة حجرا صحيا على بلدتي عين منين، والسيدة زينب في ريف دمشق.

المصدر: RT