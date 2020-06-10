العراق.. استهداف جديد للمنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة وسط العاصمة بغداد، استهدفت بصاروخ كاتيوشا مساء اليوم.

وقال مراسل RT، إن "صاروخ كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء، لكن لم يعرف حتى الآن، مكان سقوط، أو فيما إذا تسبب بأي خسائر".

وأضاف، أن "السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء أطلقت صافرات الإنذار".

وأشار، إلى أن "معلومات من مصادر أمنية، أفادت بأن الصاروخ وقع خلف السفارة الأمريكية".

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، إن "صاروخ من نوع كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء، من دون خسائر تذكر، وقد تبين أن إطلاقه كان من قرب ملعب الشعب في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".

وأعلنت الخلية، الاثنين الماضي، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي، من دون أن يتسبب بأي أضرار.

المصدر: RT