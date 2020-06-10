رصد طائرة فرنسية غامضة قبالة السواحل الليبية

أعلن موقع إيطالي متخصص في رصد الملاحة الجوية، أنه رصد مجددا طائرة عسكرية فرنسية للتزود بالوقود قبالة سواحل غرب ليبيا.

وأفاد موقع "itamilradar"، بأنه تتبع صباح اليوم طائرة تزود بالوقود من طراز بوينغ "725" تابعة للجيش الفرنسي انطلقت من قاعدة "Istres AB" في جنوب البلاد، وحلقت فوق مضيق صقلية، متبعة نفس المسار الذي يستخدمه هذا النوع من الطائرات في رحلاته إلى ليبيا.

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2020-06-10

0802z ⏱️ 10:02 CEST



Air refueling mission off Libya



✈️ French Air Force 🇫🇷 Boeing KC135FR 'Stratotanker' (735) c/s #FAF4012.#Libya#Libia 💣💥 pic.twitter.com/uuZ4hTKF9H — Sergio Scandura (@scandura) June 10, 2020

وذكر الموقع أن الطائرة المذكورة انطلقت الساعة 8:23 بتوقت وسط أوروبا الصيفي، واختفت حوالي الساعة 09:56، مضيفا أن المهمة الجوية كانت لا تزال جارية حتى الساعة 12:00.

ودفع الموقع بافتراض يقول بوجود طائرات فرنسية أخرى في المنطقة، فيما تحدث موقع آخر عن مهمة فرنسية للتزود بالوقود قبالة السواحل الليبية.

وكانت حكومة الوفاق الليبية احتجت رسميا لدى نظيرتها الفرنسية مطلع أبريل الماضي على تحليق طائرتين فرنسيتين في سماء مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلو متر شرق العاصمة طرابلس.

وعبرت خارجية الوفاق على لسان محمد القبلاوي المتحدث باسمها عن الانزعاج "من خرق الطيران الحربي الفرنسي الأجواء الليبية"، مضيفة قولها إن "طائرة حربية فرنسية من نوع رافال وطائرة تزويد وقود حلقتا داخل الأجواء الليبية وتحديدا فوق سماء مدينة مصراتة ومنطقة أبو قرين".

المصدر: itamilradar + RT