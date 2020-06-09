الناطق باسم الرئاسة الجزائرية: القنصل المغربي بوهران غادر البلاد وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

قال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، اليوم الثلاثاء، إن القنصل المغربي في وهران غادر البلاد وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا".

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وأكد بلعيد أن القنصل المغربي بوهران قد غادر فعلا التراب الوطني بعدما طلبت الجزائر سحبه لأنه تجاوز حدوده وحدود اللياقة بتصرفاته وأن تصرفه ضد الجزائر" لم يكن مستغربا" واتضح أنه "ضابط في المخابرات المغربية".

ولفت إلى أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "قد طويت"، مشيرا إلى أن الجزائر "دولة تعمل من أجل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على مواطنيها وهناك بالمقابل من ينتهج "سياسة النعامة" التي تخفي رأسها في الرمل لتفادي مواجهة الأخطار".

وختم بلعيد بالقول: "نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية