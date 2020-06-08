جنوب السودان تنفي بناء قاعدة عسكرية مصرية في باجاك

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية أن سفير جنوب السودان لدى أديس أبابا جيمس بيتيا مورغان أكد لوزير الشؤون الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشي أن جوبا لن تنطوي على خطوات تضر بمصالح إثيوبيا.

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ووفقا للوكالة قال السفير جيمس بيتيا مورغان إن جنوب السودان لن ينطوي على أي خطوات تضر بالمصالح الوطنية لإثيوبيا، مشيرا إلى أن المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي زاعمة أن جنوب السودان وافق على الطلب المصري بإنشاء قاعدة عسكرية في باجاك لا أساس لها من الصحة.

ووفقا للسفير، فقد أصدرت حكومة جنوب السودان بيانا بشأن المعلومات الخاطئة وعممته على جميع المنظمات الدولية الموجودة في جوبا وأطلعت إعلاميا أديس أبابا على الموضوع.

وقال إن إثيوبيا لعبت دورا كبيرا من حيث تمكين جنوب السودان لتصبح دولة مستقلة وضمان منافع مواطنيها.

وأكد السفير أن جنوب السودان يدعم بقوة حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية.

وشدد السفير جيمس بيتيا مورغان على أن "سد النهضة الإثيوبي الكبير يلعب دورا مهما في ضمان التحول الاقتصادي الإقليمي"، مضيفا أن "مشروع السد يحظى بدعم كامل من جنوب السودان".

من جانبه، قال الوزير الإثيوبي إن بلاده تتفهم جميع الدول المجاورة لها، مضيفا أنها لم تقبل الإشاعة المنتشرة والتي تقول أن جنوب السودان وافقت على طلب مصر لي إنشاء قاعدة عسكرية في باجاك.

وأشار جدو إلى أن "ليس إثيوبيا فحسب بل لجميع دول المنبع الحق في الاستخدام العادل لمياه نهر النيل" وأن "إثيوبيا تدرك أن جنوب السودان ليس لديها أي سبب لمعارضة مصالحها في هذا الصدد".

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية